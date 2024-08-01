Ударила чужого ребенка: полиция Актау возбудила уголовное дело

По факту наличия побоев у 9-летнего мальчика начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции по Мангистауской области.
Уголовное дело возбудили по факту избиения женщиной 9-летнего мальчика. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали наличие побоев у ребенка.
В данный момент полиция проводит расследование.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что женщина ударила чужого ребенка на детской площадке в Актау.
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