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05.08.2024, 15:38

Горожане требуют защиты: житель Актау расстреливает кошек из ружья

Происшествия 0 0 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители 2 микрорайона 74 дома. По словам людей, мужчина, проживающий по соседству в частном доме, убивает кошек из оружия.

Кадр видео
Кадр видео

Жительница дома 74 во 2 микрорайоне рассказала, что уже на протяжении года они замечают, как мужчина, проживающий по соседству в частном доме, ведет себя вседозволенно и неадекватно, убивая кошек, стреляя по ним из оружия.

В минувшую пятницу жители дома снова стали свидетелями стрельбы по кошкам. Все происходящее неравнодушные горожане сняли на видео и разместили на странице в Instagram-аккаунте приюта «Шанс».

Раньше он убивал кошек на территории своего частного дома, а теперь стал стрелять по животным возле наших жилых домов, на футбольном поле и рядом с магазином. Кругом бегают дети, гуляют пожилые люди, но ему всё равно. Он ведет себя неадекватно, утверждая, что ему ничего не будет, так как он представитель акимата и ему всё сойдет с рук, - рассказала жительница Актау.

По словам женщины, в пятницу она вызвала полицию, но его не сразу забрали в отделение, так как он спрятался в своем доме.

В тот день после того, как он вернулся из полиции, заявил мне, что с завтрашнего дня, если хоть одна кошка попадет на его территорию, он будет их расстреливать. Он ясно дал понять, что намерен стрелять и убивать кошек. Он взрослый мужчина, я не знаю его ни имени, ни фамилии, но мы хотим с соседями написать коллективное письмо. Нам страшно жить с таким неадекватным соседом. Полиция не принимает никаких мер, - отметила жительница 2 микрорайона.

Директор ТОО «Redmaya» Балгазы Серикбаев сообщил редакции, что осведомлен о произошедшем, но не может прокомментировать ситуацию, поскольку данный человек не имеет никакого отношения к их компании и к отлову бездомных собак и кошек в Актау.

Волонтеры общественной организации «Шанс» также призвали управление полиции региона, акимат и прокуратуру установить личность мужчины и привлечь его к ответственности.

В нашем городе появился «стрелок», который уверяет, что он «из акимата» и ему ничего не будет. Просим власти выяснить, что это за неприкосновенный такой, кто у него «крыша» и почему ему позволено расстреливать и издеваться над животными? И разве работа в акимате - это неприкосновенность, - говорится в сообщении.

Запрос по данной теме был отправлен в департамент полиции Мангистауской области. Редакция ожидает ответ.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Отловить его и морду наглую начистить, чтобы все желание брать оружие в руки и мучить беззащитных животных навсегда отпало.
06.08.2024, 04:18
OpOp
OpOp
Маньячина. Бумеранг к тебе прилетит.
06.08.2024, 04:06
Ed Word
Ed Word
Если он использует огнестрельное оружие в городе типа для охоты, то это кажется грубое нарушение его использования и органы должны привлечь его за это по полной, показательно лишить его разрешения на оружие и изъять его, иначе завтра так любой начнет палить кто по кошкам, кто по собакам, а кто и по людям. Мир всем!
05.08.2024, 12:55
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