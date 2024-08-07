Полиция Актау проводила розыскные мероприятия на городском кладбище

Сегодня, 6 августа, журналист lada.kz стал свидетелем розыскных мероприятий, которые проводила полиция на кладбище. По данным сотрудников полиции, проводивших осмотр кладбища, была получена информация о том, что вооруженный военнослужащий сбежал и укрылся на кладбище. Позже в пресс-службе департамента полиции сообщили, что по завершении проверки данная информация не подтвердилась.

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Журналист lada.kz стал свидетелем розыскных мероприятий на кладбище.

Сотрудники полиции рассказали, что поступило сообщение о том, что вооруженный военнослужащий сбежал и, предположительно, укрылся на кладбище. Сразу после получения этой информации правоохранительные органы стали проводить поисковую операцию на указанной территории.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что поступившую информацию проверяли во всех войсковых частях региона. Одновременно с этим сотрудники полиции провели осмотр кладбища. В результате информация о сбежавшем военнослужащем не подтвердилась.