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07.08.2024, 11:26

Прокурорами Мангистау ликвидировано пять религиозных пансионатов

Происшествия 0 0 Наталья Вронская

Органами прокуратуры Мангистауской области в ходе проверки благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, установлены нарушения требований действующего законодательства, сообщает официальный сайт прокуратуры региона.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Так, в области действовали 5 пансионатов (2 - в Мунайлинском районе, по 1-му - в городе Жанаозен, Каракиянском и Тупкараганском районах).

«Однако, их деятельность фактически противоречила уставным целям. Во всех учреждениях выявлено использование несовершеннолетними воспитанниками религиозной литературы, а также другие факты нарушений закона. При этом, данные благотворительные учреждения не имели лицензий на осуществление образовательной деятельности. Таким образом, существенно нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи», - говорится в сообщении.

По результатам проверок в отношении руководства пансионатов составлено 11 административных протоколов и наложены штрафы на сумму 1,3 млн тенге за нарушения требований трудового, санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей их законные представители (родители) также привлечены к административной ответственности.

В настоящее время судом по искам прокуроров отменена регистрация и ликвидированы все указанные пансионаты.

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