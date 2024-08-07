Прокурорами Мангистау ликвидировано пять религиозных пансионатов

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Так, в области действовали 5 пансионатов (2 - в Мунайлинском районе, по 1-му - в городе Жанаозен, Каракиянском и Тупкараганском районах).

«Однако, их деятельность фактически противоречила уставным целям. Во всех учреждениях выявлено использование несовершеннолетними воспитанниками религиозной литературы, а также другие факты нарушений закона. При этом, данные благотворительные учреждения не имели лицензий на осуществление образовательной деятельности. Таким образом, существенно нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи», - говорится в сообщении.

По результатам проверок в отношении руководства пансионатов составлено 11 административных протоколов и наложены штрафы на сумму 1,3 млн тенге за нарушения требований трудового, санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей их законные представители (родители) также привлечены к административной ответственности.

В настоящее время судом по искам прокуроров отменена регистрация и ликвидированы все указанные пансионаты.