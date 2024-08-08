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08.08.2024, 14:46

Три автомобиля и жилой дом горели в Мангистау за прошедшую неделю

Происшествия 0 0 Александр Рыжих

Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ (СПиАСР) с 29 июля по 4 августа выезжали на пожары шесть раз. В происшествиях никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото предосталено службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС по Мангистауской области
Фото предосталено службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС по Мангистауской области

За прошедшую неделю с 29 июля по 4 августа этого года спасатели выезжали по тревоге 45 раз: из них на пожары – шесть раз, на случаи горения – 29 раз, на проведение аварийно-спасательных работ – десять раз. Спасатели поделились подробностями выездов на пожары.

В Жанаозене 29 июля в шестикомнатном жилом доме на первом этаже произошло горение шкафа для обуви в прихожей комнате. На следующий день в селе Бейнеу возле одного из домов загорелся моторный отсек и салон автомобиля ВАЗ-2106, 1997 года выпуска.

В Жетыбае 31 июля возле средней школы №6 произошло загорание в моторном отсеке автомобиля Hundai Sonata 2012 года выпуска. В этом же день в селе Кендерли во дворе одного из домов произошло загорание автомобиля Toyota Camry, 2007 года выпуска. Автомобиль такой же марки загорелся на трассе Жармыш-Шетпе 2 августа.

В тот же день в 29 микрорайоне Актау произошло загорание предбанника кабины №5 в бане «Береке». Площадь горения составила десть квадратных метров.

Во всех перечисленных происшествиях никто не пострадал.

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