Продавца наркотиков экстрадировали из Армении в Актау

Разыскиваемого за незаконный оборот психотропных веществ в особо крупном размере экстрадировали из Армении в Казахстан. В данный момент он находится в следственном изоляторе Актау. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

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Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел страны экстрадировали из Армении гражданина Казахстана. Его привлекли к уголовной ответственности за незаконный оборот психотропных веществ, а также их аналогов в особо крупном размере.

Ранее полиция Костаная при проведении оперативно-розыскных мероприятий по фактам незаконного оборота психотропных веществ («альфа-ПВП») и его аналога - мефедрона - раскрыла подозреваемого. Однако в связи с избранием меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, он скрылся от следствия, поэтому был объявлен в международный розыск, - сообщили в главном надзорном органе страны.

В сентябре прошлого года указанное лицо было задержано в Ереване. По запросу Генеральной прокуратуры страны его экстрадировали в Казахстан. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе Актау. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.