На что нам полиция? Несмотря на видеофакт кражи правохранители в Актау не могут найти вора

В начале июля покупатель торгового центра второпях забыл на кассе свой телефон, который впоследствии украл другой посетитель ТЦ. Владелец смартфона обратился с заявлением в полицию, но до сегодняшнего дня гаджет не найден.

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Как рассказал владелец телефона, инцидент произошел вечером 6 июля в ТРЦ «Астана», в супермаркете «Altyn Food». Мужчина, присвоивший чужое имущество, сразу отключил телефон. Дозвониться ему не удалось.

Бывший хозяин смартфона предоставил все улики, а именно фото и видео с камер наблюдения, установленных в супермаркете.

С его слов, полиция с ним так и не связалась, хотя с момента происшествия прошло уже больше месяца.

Получается, что такие люди могут ходить безнаказанно и внаглую воровать перед камерами? Для чего нам такая полиция?, - негодует мужчина.

Потерпевший обращается к жителям Актау с просьбой оказать содействие в установлении личности подозреваемого.

Lada.kz дважды обращалась по данному факту в департамент полиции за комментарием, но ответа на текущий момент не получила.