Тонувшего мужчину спасли в Мангистауской области

Мужчина купался в необорудованном для купания месте и не смог самостоятельно выбраться на берег. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

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Инцидент произошел вчера, 11 августа, в Тупкараганском районе на побережье Каспийского моря. Мужчина 2003 года рождения купался в необорудованном для купания месте и не смог самостоятельно выбраться на берег.