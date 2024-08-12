Тонувшего мужчину спасли в Мангистауской области

Мужчина купался в необорудованном для купания месте и не смог самостоятельно выбраться на берег. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Инцидент произошел вчера, 11 августа, в Тупкараганском районе на побережье Каспийского моря. Мужчина 2003 года рождения купался в необорудованном для купания месте и не смог самостоятельно выбраться на берег.
Оперативно-спасательным отрядом молодой человек спасен из воды и передан бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший госпитализирован, - говорится в сообщении МЧС.
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