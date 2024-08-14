Мужчину с осетровой икрой прилюдно задержали в Актау. ВИДЕО

У жителя Актау во дворе дома изъяли икру краснокнижного осетра. На мужчину завели уголовное дело. Подробности инцидента Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: кадр из видео

Видео с места событий опубликовал Instagram-паблик «911.aktau». На кадры очевидцев попали правоохранители, спецтранспорт, а также множество свидетелей задержания нарушителя. Сообщается, что инцидент произошел у дома №21 в 28 микрорайоне.

По словам автора видео и очевидцев, по адресу 28-21 в автомобиле нашли черную икру и вроде что-то еще, подробности не известны, - сказано в описании к видео.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области

В пресс-службе департамента полиции (ДП) Мангистауской области корреспонденту Lada.kz предоставили официальный комментарий по факту произошедшего.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Мангистауской области задержан 31-летний подозреваемый. Во время обыска автомобиля мужчины Honda Pilot был изъят один килограмм осетровой икры. Начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами, - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что иная информация не разглашается в интересах следствия.

Ранее в регионе задержали двух браконьеров с рыбой осетровых пород. Сумму нанесенного государству материального ущерба оценили в 18 миллионов тенге.

Для справки

Статья 339 – «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

Нарушение по данной статье наказывается штрафом в размере до 3000 (11 076 000 тенге – прим. авт.) МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.