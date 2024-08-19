Полиция Актау разыскивает мужчину за неприемлемое поведение в подъезде

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мужчина, который занимался онанизмом в подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото предоставили жильцы дома

В ведомстве сообщили, что полиция допросила жителей данного жилого дома.

На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности правонарушителя, после чего виновный будет привлечен к административной ответственности, - сообщили в полиции региона.

Напомним, инцидент произошел ночью 19 августа в одном из подьездов дома №18 в 3 микрорайоне. Мужчина проник в подъезд многоэтажного дома, сначала подошел и взял полотенце с сушилки, а затем занялся онанизмом, прикрыв лицо.