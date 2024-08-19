Мужчина занимался онанизмом в подъезде и попал на видео в Актау

В Актау в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде одного из домов в 3 микрорайоне, попал мужчина, который занимался онанизмом. Жители дома намерены обратиться в полицию.

Фото предоставили жильцы дома

Инцидент произошел ночью 19 августа в одном из подьездов дома №18 в 3 микрорайоне.

На фото видно, как мужчина в подъезде многоэтажного дома сначала подошел и взял полотенце с сушилки, а затем занялся онанизмом, прикрыв лицо.

Жители обеспокоены тем, что мужчина смог ночью проникнуть в подъезд и подняться на пятый этаж.

Возмущенные поведением незнакомца жильцы дома намерены обратиться в полицию, опасаясь за безопасность своих детей.