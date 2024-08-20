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20.08.2024, 14:14

Государству вернули участок на побережье Каспия в Мангистау

Происшествия 0 2 067 Наталья Вронская

Участок в 50 га земель, расположенный на побережье Каспийского моря, возвращен государству, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

 

фото с сайта balthazar.club
фото с сайта balthazar.club

На основании поступившего обращения департаментом по управлению земельными ресурсами Мангистауской области и Комитетом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства были проведены внеплановые проверки в отношении ТОО.
В результате стало известно, что земельный участок общей площадью 50,0 га, предназначенный для строительства и размещения нефтяного терминала, длительное время не использовался по назначению.

Земля располагается на побережье Каспийского моря в Каракиянском районе. Кадастровая (оценочная) стоимость участка составляет 445,0 млн. тенге.

Собственнику было выдано предписание об устранении нарушения требований земельного законодательства. По истечению года за неисполнение выданного предписания товариществу наложен административный штраф в размере 345,0 тысяч тенге.

Департаментом поданы исковые требования в суд о принудительном изъятии земельного участка в государственную собственность. Исковые требования удовлетворены, решение суда вступило в законную силу.

 

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