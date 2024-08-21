Автомобиль перевернулся на дороге в Актау – водитель госпитализирован

В 6 микрорайоне перевернулся легковой автомобиль. Водителя в результате происшествия госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: кадр из видео

Видео с аварией появилось в Instagram-паблике «112_aktau». На кадры попал перевернутый автомобиль и группа очевидцев.

Прокомментировали происшествие в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Водитель Kia Rio 20 августа, примерно в 23:15 часов, не справился с рулевым управлением на автодороге напротив дома №26 в 6 микрорайоне. Он госпитализирован. По факту нарушения водителями транспортных средств Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества водитель Kia Rio привлечен к административной ответственности. Автомобиль водворен на штрафную стоянку, - сообщили в ведомстве.

Lada.kz ожидает официльного комментария от пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Для справки

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества

Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге – прим. авт.) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.