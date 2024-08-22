Автомобиль въехал в ворота бывшего роддома в Жанаозене

В городе нефтяников водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и въехал в ворота бывшего родильного дома. В управлении здравоохранении и полиции прокомментировали ситуацию, сообщает lada.kz.

фото с сайта press.kz

Инцидент произошел сегодня ночью, видео появилось в Stories местного паблика. По информации пресс-службы жанаозенской больницы, данное здание к здравоохранению уже не относится.

«Да, это было ночью, но пациентов в той больнице нет. Раньше там был роддом, сейчас оно пустует, находится на балансе местного акимата», - рассказали медики.

В пресс-службе департамента полиции области рассказали, что водитель Lexus ЕS300H привлечен к административной ответственности по факту нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.