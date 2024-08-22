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22.08.2024, 14:50

Автомобиль въехал в ворота бывшего роддома в Жанаозене

Происшествия 0 567 Наталья Вронская

В городе нефтяников водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и въехал в ворота бывшего родильного дома. В управлении здравоохранении и полиции прокомментировали ситуацию, сообщает lada.kz.

фото с сайта press.kz
фото с сайта press.kz

Инцидент произошел сегодня ночью, видео появилось в Stories местного паблика. По информации пресс-службы жанаозенской больницы, данное здание к здравоохранению уже не относится.

«Да, это было ночью, но пациентов в той больнице нет. Раньше там был роддом, сейчас оно пустует, находится на балансе местного акимата», - рассказали медики.  

В пресс-службе департамента полиции области рассказали, что водитель Lexus ЕS300H привлечен к административной ответственности по факту нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

«Пострадавших нет. Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными на дороге», - призвали полицейские региона.

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