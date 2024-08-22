Директор ТОО «КазГПЗ» арестован по подозрению в коррупции

фото с сайта pixabay.com

По информации антикоррупционной службы по Мангистауской области, проводится досудебное расследование в отношении директора ТОО «КазГПЗ», расположенного вблизи города Жанаозен.

«Он подозревается в хищении имущества предприятия в особо крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона. Сумма ущерба составляет более 65 млн тенге. С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.