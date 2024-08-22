Хулиганы разбили зеркало автомобиля в Актау и попали на видео

Инцидент произошел вчера около полуночи на автопарковке, за домом №9 в 5 микрорайоне. Хозяка автомобиля обратилась с заявлением в полицию.

Кадр видео

Камера наблюдения, установленная на лоджии одного из жильцов, зафиксировала произошедшее.

На видео двое парней разгуливают по проезжей части за домом, и вдруг один из них подходит к припаркованной Nissan Murano и бьет кулаком по правому боковому зеркалу заднего вида. На машине сработала сигнализация и хулиганы бросились наутек.

Хозяйка кроссовера обнаружила поломку лишь утром. Боковое зеркало оказалось полностью сломано. Автовладелица написала заявление в полицию.

Корреспондент Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.