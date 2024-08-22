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22.08.2024, 18:12

Хулиганы разбили зеркало автомобиля в Актау и попали на видео

Происшествия 0 1 420 Сергей Кораблев

Инцидент произошел вчера около полуночи на автопарковке, за домом №9 в 5 микрорайоне. Хозяка  автомобиля обратилась с заявлением в полицию.

Кадр видео
Кадр видео

Камера наблюдения, установленная на лоджии одного из жильцов, зафиксировала произошедшее.
На видео двое парней разгуливают по проезжей части за домом, и вдруг один из них подходит к припаркованной Nissan Murano и бьет кулаком по правому боковому зеркалу заднего вида. На машине сработала сигнализация и хулиганы бросились наутек.
Хозяйка кроссовера обнаружила поломку лишь утром. Боковое зеркало оказалось полностью сломано. Автовладелица написала заявление в полицию.
Корреспондент Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Корреспондент ожидает... а когда будут решены проблемы с водой, корреспондент не ожидает?
22.08.2024, 20:27
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