Мужчину задержали с автоматом Калашникова в Актау

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской обнаружили у 45-летнего местного жителя автомат Калашникова. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью 20 августа задержали жителя Актау. В ходе обыска у задержанного в квартире обнаружили автомат Калашникова.

Зарегистрировано уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения оружия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется расследование, - сообщили в полиции региона.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.