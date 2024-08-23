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23.08.2024, 11:23

В Актау водитель врезался в фонарный столб

Происшествия 0 1 105 Лиана Рязанцева

Водитель автотранспорта Toyota Camry не справился с рулевым управлением и врезался в столб освещения. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции Актау.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 августа в пять утра на дороге между 18 и 20 микрорайонами. По данным полиции, водитель автотранспорта Toyota Camry не справился с рулевым управлением и врезался в столб освещения.

На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества». Дело направлено в суд, - сообщает управление полиции Актау.

Сотрудники полиции призывают автовладельцев соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными за рулем.
 

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