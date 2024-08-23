Снес деревья и врезался в дом водитель водовоза во время полива в Актау

Инцидент произошёл вчера, 22 августа, в 3 микрорайоне. По словам жильцов дома №153, водитель водовоза снес несколько деревьев и, сдавая назад, врезался в дом.

Фото жителей 3 микрорайона

По словам жильцов дома №153 в 3 микрорайоне, водитель водовоза вместо полива снес несколько деревьев.

Инцидент произошёл вчера в час дня. Водитель водовоза, находившийся в неадекватном состоянии, сначала сбил несколько деревьев, затем, сдавая назад, врезался в дом. После этого он скрылся с места происшествия, - рассказали жильцы дома.

По словам горожанина, они с заявлением обратились к участковому 3 микрорайона.

Участковый задержал водителя и привлек его к ответственности. Сегодня он заменил поврежденные деревья новыми саженцами, - рассказал житель 153 дома в 3 микрорайоне.

Редакция Lada.kz ожидает подробности от департамента полиции Мангистауской области.