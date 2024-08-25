Дым в школе встревожил жителей Актау

Опасения жителей 11 микрорайона вызвал густой дым, исходящий со стороны учебного заведения. Подробности происшествия предоставили в ДЧС Мангистауской области.

Фото очевидцев

Около 09:45 часов жильцы семиэтажки №18 заметили у школы №10 дым. Они предположили, что это может быть пожар либо дезинсекция дымовыми шашками.

На месте побывал корреспондент Lada.kz, двери учебного заведения оказались закрыты. Дым исчез. Стоял запах, непохожий на тот, что возникает при пожаре. Некоторые окна были открыты.

В пожарной службе сообщили, что в школе проходила травля тараканов.