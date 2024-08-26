В Актау спасатели нашли тело утонувшего 18-летнего парня

Поисковая группа спасателей обнаружила тело парня сегодня, 26 августа, на Солдатском пляже. Подробности сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz

В ведомстве сообщили, что сегодня, 26 августа, в 7:50 обнаружено тело утонувшего 18-летнего парня.

В ходе поисковых работ тело молодого человека было обнаружено и извлечено из воды с глубины двух метров и на расстоянии 300 метров от берега в районе Солдатского пляжа, - сообщили в ДЧС региона.

Напомним, трагический инцидент произошел 25 августа в 17:40 часов. В районе Солдатского пляжа на побережье Каспийского моря во время ныряния с катамарана за пределами границы заплыва – оборудованного места для купания (от берега 300-400 метров, глубина 3-4 метра) – утонул парень 2006 года рождения, житель Мангистауской области.