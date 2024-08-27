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27.08.2024, 17:38

Пять автомобилей сгорели за неделю в Мангистау

Происшествия 0 861 Лиана Рязанцева

С 19 по 25 августа в Мангистауской области произошло восемь пожаров, в пяти из них огонь повредил транспортные средства, сообщает служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

Спасатели рассказали некоторые подробности происшествий

Днем 21 августа в селе Сайын Шапагатов в Тупкараганском районе во дворе одного из домов произошло возгорание пристроенных друг к другу сарая и гаража, а также автомобиля ВАЗ 232900-01, 2001 года выпуска, стоящего в гараже. Обошлось без пострадавших. Спасателям удалось в безопасное место вынести три кислородных баллона.

В этот же вечер сгорел еще один автомобиль марки Toyota Land Cruiser, 2007 года выпуска, в Бейнеу. Пострадавших нет.

Ночью 21 августа в Бейнеу произошел пожар в двухэтажной бане «Сұлтан». Площадь горения составила 12 квадратных метров. Никто не пострадал.  

Утром 22 августа произошел еще один пожар в Бейнеу. Во дворе одного из домов сгорели гараж и автомобиль «Лада Ларгус», 2014 года выпуска. Обошлось без пострадавших.

В этот же день сгорел автомобиль марки Kia Sportage, 2005 года выпуска, в 29А микрорайоне Актау. Пострадавших нет.

Вечером 23 августа в Жанаозене произошло возгорание балкона на втором этаже одного из домов. Площадь горения составила 10 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал.

На следующий день на территории промышленной зоны № 1 в Актау, возле АГЗС ИП "Васильев", сгорел автомобиль ВАЗ 21074, 2004 года выпуска. Пострадавших нет.

 

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