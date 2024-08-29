Пожар попал на видео в Актау

В заброшенном здании, расположенном в 3 микрорайоне, сегодня, 28 августа, произошел пожар. Подробности происшествия предоставили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото: кадр из видео

Кадры с места происшествия в редакцию Lada.kz прислали очевидцы, сообщив, что загоревшееся здание расположено недалеко от ресторанного комплекса Jazz Club.

По данным ДЧС Мангистауской области, на место происшествия прибыли восемь сотрудников личного состава и три единицы техники.

Сегодня, 28 августа, в 19:25 часов в 3 микрорайоне произошло горение мусора в двухэтажном заброшенном здании №70, (расстояние до пожарной части – 1 км) на предварительной площади в 40 квадратных метров. Общая площадь объекта – 700 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В 19:50 часов возгорание было локализовано, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Актау дрон снял пожар в жилом комплексе «Premier Aktau» в 19 микрорайоне. Подробнее по ссылке.