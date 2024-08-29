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29.08.2024, 09:59

А у нас без перемен: в Актау вновь горела обшивка новостройки

Происшествия 0 2 622 Наталья Вронская

В Актау 29 августа около 06:02 часов загорелся 10-этажный жилой комплекс «OTYRAR CITY». Пожар ликвидирован департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, сообщает пресс-служба акимата города.

 

фото прислано жителями
фото прислано жителями

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, произошло возгорание наружной обшивки задней стороны дома с 1 по 10 этажи на  площади 2100 кв.м.

«Распространение огня на жилые квартиры не допущено. Пожар ликвидирован в 06:18. До прибытия подразделения 60 жильцов самостоятельно покинули здание (из них 15 детей). Силами ДЧС эвакуировано 15 человек (из них 8 детей). Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в акимате. Жилой комплекс «OTYRAR CITY» будет восстановлен строительной компанией «K7 group».

Напомним, это не первое возгорание обшивки в Актау. Ранее экс-аким города призывал застройщиков исключить огнеопасные материалы в отделочных работах зданий.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
glu-info
glu-info
"Ранее экс-аким города призывал застройщиков исключить огнеопасные материалы в отделочных работах зданий" - раньше норматив ЗАПРЕЩАЛИ использование огнеопасных материалов. И, помнится было постановление главного архитектора города об этом. Было, что на здании аэропорта меняли обшивку.А сейчас только призывы.
29.08.2024, 17:30
maksimsh
maksimsh
понастроят человейники, будто в Казахстане земли мало
29.08.2024, 06:59
Maximus
Maximus
Пожар ликвидирован.... Скорее пожар сам ликвидировался как всё догорело.
29.08.2024, 05:16
Галина63
Галина63
У таких строительных компаний нужно отбирать все лицензии на строительство. Нужны строгие Законы!!!
29.08.2024, 05:13
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