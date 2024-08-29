А у нас без перемен: в Актау вновь горела обшивка новостройки

В Актау 29 августа около 06:02 часов загорелся 10-этажный жилой комплекс «OTYRAR CITY». Пожар ликвидирован департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, сообщает пресс-служба акимата города.

фото прислано жителями

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, произошло возгорание наружной обшивки задней стороны дома с 1 по 10 этажи на площади 2100 кв.м.

«Распространение огня на жилые квартиры не допущено. Пожар ликвидирован в 06:18. До прибытия подразделения 60 жильцов самостоятельно покинули здание (из них 15 детей). Силами ДЧС эвакуировано 15 человек (из них 8 детей). Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в акимате. Жилой комплекс «OTYRAR CITY» будет восстановлен строительной компанией «K7 group».

Напомним, это не первое возгорание обшивки в Актау. Ранее экс-аким города призывал застройщиков исключить огнеопасные материалы в отделочных работах зданий.