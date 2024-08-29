Аким Актау: По факту пожара в ЖК «OTYRAR CITY» возбуждено уголовное дело

Аким Актау прибыл на место происшествие и поговорил с жителями жилого комплекса, обшивка здания которого горела сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба акимата.

фото пресс-службы акимата Актау

Абилкаир Байпаков поручил ответственным лицам обеспечить использование качественных материалов на строительных объектах и активно проводить мероприятия по предотвращению пожаров.

Аким города прибыл на место происшествия, встретился с жителями и поручил специалистам провести обследование других пожароопасных жилых домов в городе и принять меры по предотвращению подобных инцидентов.

«По данному вопросу возбуждено уголовное дело, проводится необходимая экспертиза для определения причин возникновения пожара. Причины возгорания будут тщательно расследованы. Также будут учтены расходы, понесенные жителями, и компенсация за ущерб, включая восстановление фасада жилого дома, будет возложена на соответствующую строительную компанию. Поскольку такие случаи повторяются, поручаю специалистам осмотреть пожароопасные жилые дома по городу и принять меры по предотвращению пожаров. Управлению по чрезвычайным ситуациям, строительной компании и управлению государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области поручено строго контролировать использование качественных материалов на строительных объектах», - сказал аким города Абилкаир Байпаков.

Напомним, в Актау 29 августа около 06:02 утра произошел пожар в 10-этажном жилом комплексе «OTYRAR CITY». Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области успешно ликвидировал возгорание. Согласно данным ведомства, огонь охватил 2100 квадратных метров с 1 по 10 этажи здания.