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29.08.2024, 12:12

Аким Актау: По факту пожара в ЖК «OTYRAR CITY» возбуждено уголовное дело

Происшествия 0 3 090 Наталья Вронская

Аким Актау прибыл на место происшествие и поговорил с жителями жилого комплекса, обшивка здания которого горела сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба акимата.

фото пресс-службы акимата Актау
фото пресс-службы акимата Актау

Абилкаир Байпаков поручил ответственным лицам обеспечить использование качественных материалов на строительных объектах и активно проводить мероприятия по предотвращению пожаров.

Аким города прибыл на место происшествия, встретился с жителями и поручил специалистам провести обследование других пожароопасных жилых домов в городе и принять меры по предотвращению подобных инцидентов.

 

«По данному вопросу возбуждено уголовное дело,  проводится необходимая экспертиза для определения причин возникновения пожара. Причины возгорания будут тщательно расследованы. Также будут учтены расходы, понесенные жителями, и компенсация за ущерб, включая восстановление фасада жилого дома, будет возложена на соответствующую строительную компанию. Поскольку такие случаи повторяются, поручаю специалистам осмотреть пожароопасные жилые дома по городу и принять меры по предотвращению пожаров. Управлению по чрезвычайным ситуациям, строительной компании и управлению государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области поручено строго контролировать использование качественных материалов на строительных объектах», - сказал аким города Абилкаир Байпаков.

 

Напомним, в Актау 29 августа около 06:02 утра произошел пожар в 10-этажном жилом комплексе «OTYRAR CITY». Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области успешно ликвидировал возгорание. Согласно данным ведомства, огонь охватил 2100 квадратных метров с 1 по 10 этажи здания.

Это не первое возгорание обшивки в Актау. Ранее экс-аким города призывал застройщиков исключить огнеопасные материалы в отделочных работах зданий.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
fotooleg
fotooleg
Насколько я помню это не первый такой пожар. Отделка конечно смотрится красиво, но это по сути пенопласт. Горючий материал. И чему удивляться что он горит и очень быстро горит. Материалы должны проверяться до строительства, а не после пожара.
29.08.2024, 10:31
Ingul
Ingul
Проверять качество облицовочных материалов надо не после пожаров, а на стадии строительства и не допускать применения горючего фуфла. После боя кулаками не машут.
29.08.2024, 08:49
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