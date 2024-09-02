Вандализм «под носом» у полицейских удивляет жителей Актау

Жители Актау возмущены активными действиями вандалов, орудующих на набережной, напротив 14 и 9 микроайонов. Поломанные лавочки и урны находятся в непосредственной близости с пунктом полиции, говорят люди. Этот факт удивляет и злит горожан.

фото прислано жителями

Порча общественного имущества в Актау давно не является удивительным событием. Тут и там вдоль набережной можно заметить разрисованные скалы, сломанные перила, барельефы, отодранное напольное покрытие, изуродованную детскую площадку. В этот раз в редакцию lada.kz жители обратились с явным недоумением - вандализм происходит в непосредственной близости от пункта полиции, напротив крупного развлекательного центра, где, наверняка, на входе есть камеры видеонаблюдения.

«Это не одна лавочка, чтобы сказать, что кто-то случайно упал или одним ударом сломал. Тут несколько «убитых» экземпляров плюс урна. Прям процветающий вандализм «под носом» у полиции. Почему мы должны из своих налогов вкладывать деньги в восстановление, в то время как те же сидящие на налогах полицейские просто бездействуют?! Насколько безнаказанными нужно себя чувствовать, чтобы издеваться над общим имуществом буквально за их спиной! То есть, когда выгодно штрафовать водителей, мы найдем деньги и установим камеры повсюду. А когда не хочется бегать за подростками или пьяными хулиганами, то можно и не следить. Правильно, налогоплательщики оплатят. Вандалы же пусть дальше ходят разрушают, самоутверждаются таким образом», - высказали мнение жители областного центра.

Сегодня этот вопрос в своем обращение к народу Казахстана поднял Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«За последние годы мы уже добились существенного прогресса в формировании безопасной среды. На наших улицах, в общественных местах нет разгула преступности и беззакония. А ведь во многих странах, в том числе и в некоторых развитых государствах бушует настоящая эпидемия преступности и беспорядков. Но почивать на лаврах нам никак нельзя. Одна из моих основных задач – сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Перед правоохранительными и профильными государственными органами поставлена задача – обеспечить всестороннюю безопасность граждан. Министерство внутренних дел обязано принимать жесткие меры в отношении всех правонарушений: от мелкого хулиганства и вандализма до незаконной иммиграции и тяжких уголовных преступлений. В правовом государстве нет места криминалитету, поэтому с бандитизмом должно быть покончено», - заявил президент.

Редакция lada.kz направила запрос в ДП Мангистауской области и ожидает комментариев по данному участку.

Действительно, проблема вандализма в Актау является одной из животрепещущих. Наша редакция не раз поднимала ее в своих публикациях.