Вызволили из запертых квартир: кому помогли спасатели Мангистау за неделю

За неделю, с 26 августа по 1 сентября 2024 года, спасатели вызволили из закрытых квартир троих детей и двоих пожилых людей. Подробности рассказали в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ.

Вечером 26 августа спасатели совместно с сотрудниками полиции оказали помощь психически больному мужчине, который оказался взаперти в одной из квартир в 14 доме в 3А микрорайоне. Спасатели с помощью автолесницы вошли в окно квартиры на четвертом этаже и открыли дверь.

Днем 30 августа огнеборцы спасли кошку, которая не могла спуститься вниз с электрического столба. Инцидент произошел в селе Шетпе.

Этим же вечером спасатели вызволили из запертой квартиры четырехлетнего ребенка. С помощью трехколенной лестницы спасатели вошли в окно квартиры на втором этаже 15 дома в 31Б микрорайоне. Ребенка передали родителям.

На следующий день, 31 августа, спасатели спасли еще одного ребенка, который оказался взаперти в одной из квартир дома № 602 в селе Жетыбай. Спасатели с помощью трехколенной лестницы вошли в окно квартиры на третьем этаже и открыли дверь. Ребенка передали матери.

Ночью 31 августа спасатели с помощью трехколенной лестницы вошли в окно третьего этажа одной из квартир в 40 доме 27 микрорайона Актау и открыли входную дверь. В квартире обнаружили шестилетнего ребенка, его передали родителям.

В воскресенье, 1 сентября, спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь в одной из квартир в 12 доме в микрорайоне "Самал" в Жанаозене. Спасатели вошли в квартиру, где находилась пожилая женщина, ее передали супругу.

Спасатели региона настоятельно призывают горожан не оставлять детей одних дома, чтобы избежать возможных происшествий.