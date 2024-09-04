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03.09.2024, 20:10

Молодой мужчина утонул у побережья в Актау

Происшествия 0 2 751 Алия Шарипова

Трагический инцидент произошел сегодня, 3 сентября, на побережье Каспийского моря в 7А микрорайоне. Происшествие прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото очевидца
Фото очевидца

О происшествии корреспонденту Lada.kz сообщил очевидец. По его словам, на месте происшествия работают полиция, спасатели и сотрудники скорой помощи.

Фото очевидца

В департаменте по ЧС региона подтвердили факт произошедшего.

На побережье в 7А микрорайоне в 19:40 часов (глубина 2 метра, от берега – 100 метров) силами оперативно-спасательного отряда ДЧС (девять спасателей, две единицы техники, одно плавсредство и один дрон) обнаружен и извлечен из воды труп мужчины 2003 года рождения, который в 18:55 часов утонул во время купания в необорудованном  для этого месте, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 30 августа в районе детского лагеря «Алау» утонул мужчина 1977 года рождения.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Знакомый
Знакомый
Так кто мешает нормально оборудовать пляж?
04.09.2024, 08:06
Kain-Livesy
Kain-Livesy
С каких пор пляж в 7мкр является "необорудованным для купания местом"? так у нас все побережье будет таким. Кроме Риксоса, судя по всему. Просьба к корреспондентам Лады узнать у полиции, какие места они считают "оборудованными для купания", кроме бассейнов и Риксоса
03.09.2024, 17:07
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