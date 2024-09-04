Молодой мужчина утонул у побережья в Актау

О происшествии корреспонденту Lada.kz сообщил очевидец. По его словам, на месте происшествия работают полиция, спасатели и сотрудники скорой помощи.

Фото очевидца

В департаменте по ЧС региона подтвердили факт произошедшего.

На побережье в 7А микрорайоне в 19:40 часов (глубина 2 метра, от берега – 100 метров) силами оперативно-спасательного отряда ДЧС (девять спасателей, две единицы техники, одно плавсредство и один дрон) обнаружен и извлечен из воды труп мужчины 2003 года рождения, который в 18:55 часов утонул во время купания в необорудованном для этого месте, - прокомментировали в ведомстве.