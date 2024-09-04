Очередной онанист попал на видео в Актау

Горожане сообщают об онанисте, который занимался непотребством в подъезде жилого дома и попал на камеры видеонаблюдения. Комментарий предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: кадр из видео / @cenzura

По словам актаусцев, инцидент произошел в подъезде дома №20 в 32Б микрорайоне. На камеру видеонаблюдения попал мужчина, занимавшийся онанизмом. После самоудовлетворения он украл вещи, развешанные на сушилке в подъезде.

Жильцы дома отметили, что мужчину привлекало нижнее белье.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что личность нарушителя была установлена.

По факту произошедшего составлен протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). На учете нарушитель не состоит, - сообщили в ведомстве.

Напомним, подобная ситуация произошла в 3 микрорайоне Актау. Онаниста разыскивала полиция. Позже в Мангистауском областном суде сообщили, что мужчину привлекли к ответственности по вышеуказанной статье, назначив штраф в 73 840 тенге.