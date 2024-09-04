Сообщение о заминированной школе в Актау оказалось ложным

Неизвестный сообщил о том, что в школе №1 в 14 микрорайоне заложено взрывное устройство. Правоохранители уже ведут поиски лжетеррориста.

Фото очевидца

Сегодня, 4 сентября, на территории школы №1 было замечено внушительное количество правоохранителей и спецтранспорт.

Приехал ОМОН с автоматами, в масках. Возле входа в школу куча полиции. На учения точно непохоже. Такое ощущение, что кого-то задержали. Правоохранители стояли цепочкой около входа, - рассказала корреспонденту Lada.kz очевидица.

Как сообщили редакции в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, поступил ложный вызов о заложенном взрывном устройстве.

По факту ложного сообщения о взрывном устройстве начато досудебное расследование. Ведутся поиски злоумышленника. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - прокомментировали в ведомстве.

В 2023 году правоохранительные органы Актау получали информацию о бомбе, заложенной в торгово-развлекательном центре «Байтерек» в 27 микрорайоне. Данные оказались фейком. Факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

К слову, уголовное правонарушение наказывается штрафом в размере до 5 000 МРП (18 460 000 тенге – прим. авт.) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В трех городах Казахстана на протяжении нескольких дней поступают сообщения о минировании учебных заведений. Спецслужбы выезжают по тревоге и выясняют, что сообщения ложные, передает Tengrinews.kz.

В Атырау "заминировали" две школы: взрывных устройств не обнаружено. Об этом сообщает Ак Жайык.