Мужчина с ножом напугал жительницу Актау

Камеры видеонаблюдения зафиксировали странное поведение прохожего. Сначала мужчина бил мусорные баки, а затем, проходя мимо женщины, достал нож и посмотрел в ее сторону, сообщает местный паблик.
О необычном случае сообщила та самая прохожая. Она решила предостеречь жителей от вероятной опасности.
«Хотела предупредить всех жителей города Актау, я гуляла во дворе с собакой, и какой-то мужчина, не знаю, кто он - бомж или просто алкаш, вытащил нож и смотрел на меня. Хорошо со мной была собака», - рассказала женщина.
Редакция lada.kz обратилась за комментариями в полицию.
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