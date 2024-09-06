Мужчина с ножом напугал жительницу Актау

О необычном случае сообщила та самая прохожая. Она решила предостеречь жителей от вероятной опасности.

«Хотела предупредить всех жителей города Актау, я гуляла во дворе с собакой, и какой-то мужчина, не знаю, кто он - бомж или просто алкаш, вытащил нож и смотрел на меня. Хорошо со мной была собака», - рассказала женщина.