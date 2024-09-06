За мошеничество на сумму в 2,8 млрд тенге осудили двух жительниц Актау

К длительным срокам лишения свободы актауский городской суд приговорил двух женщин, занимавшихся мошенничеством, сообщает пресс-служба ведомства.

фото с сайта pixabay.com

Установлено, что в период с 2021 по 2024 годы одна из подсудимых создала 25 групп в мессенджере «Whats App». Администраторами назначила своих знакомых.

«Чтобы привлечь аудиторию, в этих группах рекламировала продажу посуды и бытовой техники по низким ценам. Получала от потерпевших денежные средства за товары и тратила их на свои нужды. С целью легализации денежных средств в особо крупном размере, добытых преступным путем, заключала договоры купли-продажи на движимое и недвижимое имущество», - рассказали в суде про первую осужденную.

Вторая, по версии следствия, являясь администратором 4-х групп, предоставляла потерпевшим (потребителям) ложную информацию, способствовала в мошеннических действиях, а именно - принимала заказы от потерпевших и получала от них денежные средства, часть которых оставляла себе, а остальные переводила первой осужденной.

Действиями подсудимых 294 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 2,8 млрд тенге.

Прокурор просил назначить наказание подсудимым в виде лишения свободы. Потерпевшие просили взыскать с подсудимых сумму причиненного материального ущерба, а вопрос назначения наказания оставили на усмотрение суда.

«Свою вину они признали частично, просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы», - сообщает пресс-служба актауского городского суда.

Вина подсудимых доказана протоколами допроса потерпевших, денежными переводами и вещественными доказательствами, также другими доказательствами, собранными по делу.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаны наличие у подсудимых на иждивении малолетних детей, отягчающих – не установлено.

Суд приговорил организатора чата к 9 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. А ее помощницу к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Исковые заявления потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.