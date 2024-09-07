Мусоровоз взорвался близ Актау: у здания магазина выбило стекла

Инцидент с возгоранием автомобиля произошел прямо на проезжей части. Подробности сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

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По информации спасателей, сегодня днем, 7 сентября, в 12:01 часов поступила информация о возгорании мусоровоза на автодороге в Мунайлинском районе около ресторана «Айгерим» (до пожарной части 3 километра – прим.автора).

Огнеборцы прибыли на место в 12:09 часов.

До прибытия пожарного расчета произошел взрыв газового баллона объемом 120 литров. В результате взрывной волной выбило стекла и пострадал баннер расположенного в 20-ти метрах продуктового магазина «Ак жол».

Жертв и пострадавших нет. Дополнительная помощь не требуется.

Автомашина сгорела полностью.

Пожар ликвидирован в 12:19 часов.

Напомним, ранее стало известно, сколько автомобилей регионе сгорело с начала года.