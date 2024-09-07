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07.09.2024, 14:35

Мусоровоз взорвался близ Актау: у здания магазина выбило стекла

Происшествия 0 4 041 Сергей Кораблев

Инцидент с возгоранием автомобиля произошел прямо на проезжей части. Подробности сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Кадр видео
Кадр видео

По информации спасателей, сегодня днем, 7 сентября, в 12:01 часов поступила информация о возгорании мусоровоза на автодороге в Мунайлинском районе около ресторана «Айгерим» (до пожарной части 3 километра – прим.автора).

Огнеборцы прибыли на место в 12:09 часов.

До прибытия пожарного расчета произошел взрыв газового баллона объемом 120 литров. В результате взрывной волной выбило стекла и пострадал баннер расположенного в 20-ти метрах продуктового магазина «Ак жол». 

Жертв и пострадавших нет. Дополнительная помощь не требуется.

Автомашина сгорела полностью.

Пожар ликвидирован в 12:19 часов.

Напомним, ранее стало известно, сколько автомобилей регионе сгорело с начала года.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
velldr
velldr
Балон системы ГБО не должен иметь возможности взорваться ни при каких обстоятельствах. Безопасность обеспечивается мультиклапаном, который установлен на горловине баллона. При пожаре баллон с газом нагревается и давление в нём возрастает. Должен был начать срабатывать аварийный клапан по давлению в районе значения давления в 25 кг/см2. А если мултьклапан нагревается от огня, то там есть плавкая вставка из пластика - ещё одна мера защиты от взрыва. Вставка плавится от нагрева и открывает выход газу наружу. В итоге газ должен стравливаться факелом. Взрыва быть не должно. Пожарным дознавателям. Ваши люди подверглись риску потери жизни и здоровья. Выясните причину взрыва, если стоял дешовый мультиклапан без этих мер защиты, а это не законно, то выяснить: - кто ввёз в страну этот клапан - наказать - кто установил его на автомобиль - наказать В общем, вся цепочка. Люди не разбираются в оборудовании. Нельзя допускать небезопасное оборудование на наш рынок и вообще в страну. Ну.......в общем....работы у вас много.
07.09.2024, 18:11
Ирон
Ирон
Как понять до приезда порных был взрыв.по видео видно как они приехали и раскладывать.что за чушь скажите не успели или ещё что
07.09.2024, 16:05
Ирон
Ирон
Как понять до приезда порных был взрыв.по видео видно как они приехали и раскладывать.что за чушь скажите не успели или ещё что
07.09.2024, 16:05
Ирон
Ирон
Как понять до приезда порных был взрыв.по видео видно как они приехали и раскладывать.что за чушь скажите не успели или ещё что
07.09.2024, 16:05
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