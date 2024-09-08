Сотрудник колонии помог потерявшейся девочке в Мангистау

Девочка заблудилась и не могла найти свой дом, на помощь ребенку пришел сотрудник колонии. Об этом сообщает департамент уголовно-исполнительной системы (УИС) по Мангистауской области.

Фото департамента УИС по Мангистауской области.

Инцидент произошел в одном из сел Мунайлинского района. Сержант юстиции Акылбек Жумагалиев, контролер учреждения №43 департамента УИС, возвращаясь домой после рабочего дня, заметил на улице девочку. Она стояла вдоль дороги, была напугана и плакала.

Я понял, что она потерялась, взял ее за руку, успокоил. Вместе с ней мы наччали искать ее дом, - рассказал Акылбек Жумагалиев.

В течение двух часов сотруднику колонии удалось определить местожительство девочки и вернуть ее родителям.

Как выяснилось позже, маленькая Аяулым ушла со двора, а назад дорогу найти не смогла. В момент, когда Акылбек Жумагалиев привел ребенка домой, родители уже вели поиски дочери.

Я была в ужасе, когда не нашла дочку во дворе. Огромное спасибо сотруднику, который не прошел мимо и помог ей. Его поступок – пример истинной человечности и профессионализма, - поблагодарила мать ребенка.

Акылбеку Жумагалиеву 33 года. В органах внутренних дел он с 2022 года. Женат. С супругой они воспитывают троих детей.

Напомним, ранее в Актау волонтеры помогли найти пропавшего 10-летнего мальчика. Его поиски велись трое суток.