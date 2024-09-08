«Шерше ля фам»: девушка отдыхала на море в Актау, пока ее искала полиция в Актобе

Сотрудники департамента полиции Актюбинской области по заявлению родственников развернули поиски пропавшей женщины. Как выяснилось, разыскиваемая все это время находилась на отдыхе у моря в Актау.

Фото автора из архива Lada.kz

В Хромтауский районный отдел полиции с заявлением обратилась женщина, которая просила помочь найти ее пропавшую 23-летнюю дочь. По ее предположению, девушку насильно похитил и удерживал супруг.

После проверки правоохранители выяснили, что семейная пара приобрела железнодорожные билеты в Актау. В областном центре Мангистауской области ее и нашли. Разыскиваемая опровергла данные о похищении и заявила, что уехала отдыхать на море с мужем.