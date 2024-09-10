Пожар в Жанаозене попал на видео

В Жанаозене произошел пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. Пострадавших нет. Подробности происшествия предоставили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.
Кадры с места происшествия появились в социальной сети.
По данным ДЧС Мангистауской области, пожар произошел вчера, 9 сентября, в 17:48 в микрорайоне "Шанырак" в Жанаозене. На место происшествия прибыли 19 сотрудников личного состава и пять единицы техники.
На территории ГКП на ПХВ «Өзен жылу» произошло возгорание обшивки металлических труб на площади 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В 18:24 силами ДЧС возгорание ликвидировано. Причина возгорание устанавливается, - сообщили в ведомстве.
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