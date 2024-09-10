Арматура вонзилась в руку 7-летнему ребенку в Мангистау

Спасатели ДЧС вызволили из «плена» маленькую жительницу Мангистауской области. Девочке в руку вонзилась арматура, приваренная к забору, сообщили в департаменте. В Мангистауской областной детской многопрофильной больнице рассказали о состоянии пострадавшей.
ЧП произошло около семи вечера в субботу, 7 сентября. Из поселка Сайын Шапагатов поступил звонок на пульт дежурного.
«Нам сообщили о том, что арматура, приваренная к воротам дома, вонзилась в руку семилетней девочки. Приехавшие на место спасатели с помощью гидравлических ножниц извлекли арматуру. Ребенка передали сотрудникам скорой помощи», - рассказали спасатели.
В Мангистауской областной детской многопрофильной больнице сообщили корреспонденту lada.kz, что ребенок в настоящий момент все еще находится в у них в отделении травматологии и ортопедии.
«Проведено оперативное лечение по удалению арматуры с дальнейшей первичной хирургической обраткой раны. Пациент получает все необходимое лечение», - рассказали в больнице.
По информации лечащего врача, перелома костей и повреждений нервов удалось избежать. Ребенку проведена операция. Идет процесс заживления раны. Состояние пациентки оценивается как средней тяжести.
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