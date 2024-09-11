Женщину сбили на пешеходном переходе в Актау

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в районе Ботанического сада и 9 микрорайона. Правоохранители прокомментировали происшествие.

Фото: кадр из видео

Видео с места событий появилось в социальных сетях 10 сентября. На кадрах водитель автомобиля сбрасывает скорость перед пешеходным переходом, но при этом продолжает движение. В этот момент по «зебре» дорогу переходит женщина, которая попадает под колеса машины. От удара пострадавшая падает.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что с места ДТП вызова не поступало.

Ранее в 32В микрорайоне Актау сбили мужчину. От полученных травм он скончался.