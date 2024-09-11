18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.45
527.1
5.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.09.2024, 13:01

В Мангистау суд присяжных вынес обвинительный вердикт двум наркосбытчикам

Происшествия 0 866 Алия Шарипова

Присяжные 28 августа вынесли обвинительный вердикт двум мужчинам, которых обвиняли в распространении наркотических средств. Об этом сообщается на официальном сайте регионального суда.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Согласно материалам дела, на скамье подсудимых в Специализированном межрайонном уголовном суде региона оказались Т. и У.

Оба проходили по пунктам 1, 3 части 3 статьи 297 УК РК – «Незаконное приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Дополнительно У. обвиняли по части 2 статьи 296 УК РК – «Незаконное приобретение, перевозка, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

Прокурор просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет для каждого.

Т. вину признал частично, раскаялся в содеянном. У. вину не признал, просил коллегию присяжных заседателей оправдать его. Защитники поддержали позицию подсудимых, - сказано в сообщении.

Тем не менее, суд присяжных заседателей признал двух мужчин виновными в совершении уголовных правонарушений.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаны наличие у подсудимого У. малолетних детей, у подсудимого Т. – раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств не установлено, - сообщили в суде.

Так, Т. окончательно приговорили к 10 годам лишения свободы по части 2 статьи 296, пунктам 1, 3 части 3 статьи 297, с учетом части 3 статьи 58 (Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений) УК РК.

У. получил такое же наказание по пунктам 1, 3 части 3 статьи 297 УК РК - 10 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в регионе на 10 лет осудили девушку, которая занималась закладкой наркотических средств в Актау.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?