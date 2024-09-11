В Мангистау суд присяжных вынес обвинительный вердикт двум наркосбытчикам

Присяжные 28 августа вынесли обвинительный вердикт двум мужчинам, которых обвиняли в распространении наркотических средств. Об этом сообщается на официальном сайте регионального суда.

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Согласно материалам дела, на скамье подсудимых в Специализированном межрайонном уголовном суде региона оказались Т. и У.

Оба проходили по пунктам 1, 3 части 3 статьи 297 УК РК – «Незаконное приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Дополнительно У. обвиняли по части 2 статьи 296 УК РК – «Незаконное приобретение, перевозка, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

Прокурор просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет для каждого.

Т. вину признал частично, раскаялся в содеянном. У. вину не признал, просил коллегию присяжных заседателей оправдать его. Защитники поддержали позицию подсудимых, - сказано в сообщении.

Тем не менее, суд присяжных заседателей признал двух мужчин виновными в совершении уголовных правонарушений.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаны наличие у подсудимого У. малолетних детей, у подсудимого Т. – раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств не установлено, - сообщили в суде.

Так, Т. окончательно приговорили к 10 годам лишения свободы по части 2 статьи 296, пунктам 1, 3 части 3 статьи 297, с учетом части 3 статьи 58 (Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений) УК РК.

У. получил такое же наказание по пунктам 1, 3 части 3 статьи 297 УК РК - 10 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в регионе на 10 лет осудили девушку, которая занималась закладкой наркотических средств в Актау.