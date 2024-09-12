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12.09.2024, 14:50

Жителя Мангистау привлекли к ответственности за выброс мусора в неположенном месте

Происшествия 0 1 149 Лиана Рязанцева

На камеру видеонаблюдения попал житель села Баскудык, который выбросил мусор в неположенном месте. Личность мужчины сотрудники полиции установили и привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата акима сельского округа Баскудык.

Кадр видео
Кадр видео

На кадрах видео видно, как мужчина достает из багажника автомобиля коробки и выбрасывает их на землю рядом с несанкционированной свалкой.

В пресс-службе аппарата акима сельского округа Баскудык сообщили, что сотрудники полиции выявили человека, который выбросил мусор, и 11 сентября его привлекли к ответственности.

Стражи порядка составили административный протокол в соответствии со статьей 505 КоАП РК на сельчанина за выброс мусора в неположенном месте. По данной статье для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге).

В отношении 42-летнего мужчины составлен протокол и выдано предупреждение. Дорогие сельчане, давайте вместе сохранять чистоту в нашем селе! Чистота начинается с каждого из нас. Только совместными усилиями мы сможем сделать наше село более уютным и приятным для жизни, - отметили в пресс-службе.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Все правильно, нужно наказывать за подобные действия, НО наказывать нужно справедливо и правильно (!). Тут нарушитель не организовал свалку, она уже была, он выбросил коммунальные отходы, а не нарушил правила благоустройства создав свалку или разрушил инфраструктуру или зеленые насаждения, а это кажется должна быть статья 434-2, а не 505 КоАП и полицейские должны это четко понимать, иначе создается прецидент когда за одинаковые по сути правонарушения наказывают по разному сотрудники одного и того же министерства, а это вызывает недопонимание, мнение о не компетентности или самовольства сотрудников правохранения и чувство не справедливости. Мир всем!
13.09.2024, 05:48
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