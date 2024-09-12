Жителя Мангистау привлекли к ответственности за выброс мусора в неположенном месте

На камеру видеонаблюдения попал житель села Баскудык, который выбросил мусор в неположенном месте. Личность мужчины сотрудники полиции установили и привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата акима сельского округа Баскудык.

Кадр видео

На кадрах видео видно, как мужчина достает из багажника автомобиля коробки и выбрасывает их на землю рядом с несанкционированной свалкой.

В пресс-службе аппарата акима сельского округа Баскудык сообщили, что сотрудники полиции выявили человека, который выбросил мусор, и 11 сентября его привлекли к ответственности.

Стражи порядка составили административный протокол в соответствии со статьей 505 КоАП РК на сельчанина за выброс мусора в неположенном месте. По данной статье для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге).