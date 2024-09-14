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14.09.2024, 15:15

«Легковушка» влетела в автобус в Актау: водителя Toyota госпитализировали

Происшествия 0 1 574 Сергей Кораблев

Лобовое столкновение произошло на автодороге в 30 микрорайоне. Комментарии предоставили в больнице и в департаменте полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Кадр видео

Участниками аварии, произошедшей вчера, 13 сентября, стали пассажирский автобус и Toyota.

По словам очевидцев, легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения и врезался в стоящий на остановке пассажирский автобус.

Водителя общественного транспорта доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы, пострадавший получил перелом носа. В данное время он находится в отделении оториноларингологии и офтальмологии.

По факту нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств, виновного привлекли к административной ответственности, - ответили в полицейском ведомстве.

Для справки: 

Статья 610 КоАП РК – Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. 

2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, – влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев. 

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, –  влекут штраф в размере 60 МРП.

Ранее Lada.kz сообщала об аварии под Актау. В происшествии пострадали два ребенка. Правоохранители завели уголовное дело.

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