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14.09.2024, 13:31

Дети пострадали в ДТП под Актау: заведено уголовное дело

Происшествия 0 1 131 Сергей Кораблев

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали дорожную аварию, произошедшую в районе «Автодрома».

Кадр видео
Кадр видео

По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, зарегистрировано уголовное дело согласно статье 345 УК РК.

Проводится расследование. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - отметили в ведомстве.

Полицейские призывают водителей соблюдать Правила дорожного движения и быть осторожными на дороге.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали две девочки 2008 и 2022 годов рождения.

Для справки:

Статья 345 УК РК – Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до 160 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, –  наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, –  наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, –  наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. 

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