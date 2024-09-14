Два ребенка пострадали в ДТП близ Актау

Дорожный инцидент произошел в районе «Автодрома». Подробности сообщили медики.
Авария произошла вечером 13 сентября. Вызов в скорую поступил в 21:07 часов.
На областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи проинформировали, что в ДТП пострадали двое детей (девочки) 2008 и 2022 годов рождения.
В тяжелом состоянии они были доставлены в региональную детскую больницу в Актау.
Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.
Напомним, на трассе Актау – Форт-Шевченко 2 сентября произошло ДТП с последующим возгоранием Toyota Estima. В происшествии пострадали восемь человек – четверо взрослых и трое детей, еще один ребенок скончался на месте.
В Мангистаускую областную многопрофильную больницу доставили троих взрослых, после оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение. Еще один отказался от госпитализации.
В региональную детскую больницу доставили троих детей 2016, 2015 и 2019 годов рождения. Двое попали в медучреждение с ушибами и сотрясением мозга, третьему ампутировали предплечье.
По факту произошедшего полиция завела уголовное дело.
На этой неделе трех пострадавших выписали из больницы домой.
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