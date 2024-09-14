Два ребенка пострадали в ДТП близ Актау

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Авария произошла вечером 13 сентября. Вызов в скорую поступил в 21:07 часов.

На областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи проинформировали, что в ДТП пострадали двое детей (девочки) 2008 и 2022 годов рождения.

В тяжелом состоянии они были доставлены в региональную детскую больницу в Актау.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.

Напомним, на трассе Актау – Форт-Шевченко 2 сентября произошло ДТП с последующим возгоранием Toyota Estima. В происшествии пострадали восемь человек – четверо взрослых и трое детей, еще один ребенок скончался на месте.

В Мангистаускую областную многопрофильную больницу доставили троих взрослых, после оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение. Еще один отказался от госпитализации.

В региональную детскую больницу доставили троих детей 2016, 2015 и 2019 годов рождения. Двое попали в медучреждение с ушибами и сотрясением мозга, третьему ампутировали предплечье.

По факту произошедшего полиция завела уголовное дело.

На этой неделе трех пострадавших выписали из больницы домой.