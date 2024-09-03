Автомобиль горел в Мангистау: погиб ребенок, семь человек пострадали

Трагическое ДТП произошло на трассе Актау – Форт-Шевченко 2 сентября. Подробности происшествия предоставили в спецслужбах.

Фото: кадр из видео

Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. На видео попал загоревшийся покореженный автомобиль и прибывшая спецтехника пожарных.

По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, инцидент, сопровождавшийся воспламенением машины, произошел в Тупкараганском районе 2 сентября.

Так, 2 сентября в 16:04 часов произошло полное возгорание автомобиля Toyota Estima 2005 года выпуска, двигавшегося на 43-м километре автодороги Актау – Форт-Шевченко Тупкараганского района. В 16:27 часов пожар был ликвидирован, - прокомментировали в ведомстве.

На Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что в ДТП пострадали восемь человек – четверо взрослых и трое детей, еще один ребенок скончался на месте.

Троих пострадавших детей доставили в Мангистаускую областную детскую больницу, троих взрослых – в Мангистаускую областную многопрофильную больницу, один отказался от госпитализации, - уточнили на Станции.

В детской больнице подтвердили, что в медучреждение поступили трое детей 2016, 2015 и 2019 годов рождения.

У двоих детей состояние стабильное, третий – в реанимации. У пациента, который в реанимации, правое предплечье пришлось ампутировать. У стабильных диагностированы сотрясение головного мозга и ушибы, - сообщили в больнице.

В пресс-службе Мангистауской областной больницы также прокомментировали происшествие.

К нам поступили трое пострадавших, они были отправлены на амбулаторное лечение, так как экстренных показаний для госпитализации не было, - сообщили в медучреждении.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.