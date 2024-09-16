Подростка сбили на пешеходном переходе в Актау

Двенадцатилетнего мальчика госпитализировали в больницу. Происшествие случилось сегодня, 16 сентября 2024 года, на перекрёстке между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами Актау.

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На пешеходном переходе, на перекрёстке между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами Актау, водитель, управляя автомобилем, сбил мальчика 2012 года рождения.

ДТП произошло сегодня, 16 сентября 2024 года, примерно в 10:00.

В пресс-службе Скорой помощи рассказали, что звонок в диспетчерскую Станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау поступил в 10:06.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Подросток доставлен в областную детскую больницу, - сообщили в пресс-службе.

Видео с места событий появилось в социальных сетях.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.