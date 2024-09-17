В Мангистау обнаружен тайник с наркотиками

Сотрудниками департамента экономических расследований по Мангистауской области пресечена схема незаконного сбыта наркотических средств на территории области.

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Сотрудниками департамента экономических расследований по Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с Пограничной службой КНБ при координации прокуратуры Мангистауской области обнаружен тайник с наркотиками.

Схрон с наркотическим веществом, предположительно, гашиш, весом 10 килограммов, на сумму 60 миллионов тенге был обнаружен 13 сентября, - сообщили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка наркотических. психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, - заключили в ДЭР региона.

Видео предоставлено пресс-службой ДЭР региона.