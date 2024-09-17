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17.09.2024, 10:49

Главбух центра национальных видов спорта в Мангистау присвоил 117 млн тенге

Происшествия 0 1 444 Наталья Вронская

Присвоение бюджетных средств выявлено в ходе проверки в сфере спорта Мангистауской области, сообщает сайт областной прокуратуры.

 

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Прокуратурой Мангистауской области в ходе проверки законности расходования бюджетных средств в спортивном учреждении выявлен факт хищения.

Установлено, что в период с 2018 по 2023 годы главный бухгалтер областного центра национальных видов спорта незаконно присвоил себе бюджетные средства на сумму 117 млн тенге.

По данному факту прокуратура области провела расследование, по итогам которого уголовное дело было направлено в суд по ч.2 ст.371 (халатность) и ч.4 ст. 189 (хищение) Уголовного кодекса.

Приговором суда руководитель учреждения признан виновным по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей и на основании Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» освобожден от уголовного наказания, главный бухгалтер осужден за хищение бюджетных средств к лишению свободы сроком на 7 лет.

Приговор суда вступил в законную силу.

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