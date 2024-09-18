В смерти годовалого ребенка родители обвиняют врачей Актау

Малыш Абдулла скончался 11 мая 2024 года в детской инфекционной больнице. Родители мальчика считают, что их сын умер в результате врачебной халатности. Они пытались добиться наказания для врачей, но не смогли достичь желаемого результата. В итоге решили обнародовать дело. По их словам, виновные врачи получили лишь выговор. Об этом рассказал Ермек Нурбаев, отец малыша. Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в управление здравоохранения региона и департамент полиции области.

Фото предоставили родители малыша

Ермек Нурбаев рассказал, что у его сына Абдуллы Өтеген была высокая температура каждый день. Сначала они лечились у участкового педиатра, но температура не спадала, поэтому обратились в детскую инфекционную больницу. Там врачи предположили, что у малыша ОРВИ, сбили жар и отправили домой с назначением лекарства.

Лечение не помогло, и нам пришлось обратиться к частному инфекционисту. Он проверил назначения инфекционной больницы и рекомендовал продолжить лечение. Однако температура не проходила, и вновь пришлось обратиться в инфекционную больницу. Несмотря на повторные визиты через Скорую помощь и на такси, госпитализации не производилось до 18 апреля. На четвертый визит нас приняли в больницу, но это был выходной день, и диагноз снова поставили ОРВИ. Только через неделю диагноз был изменен на пневмонию и цитомегаловирус, - рассказал отец малыша.

Мужчина рассказал, что в больнице ребенок также заболел корью, что стало дополнительной нагрузкой для него.

Утром 9 мая состояние сына ухудшилось, а 10 мая утром он уже не мог дышать самостоятельно и был переведен в реанимационное отделение. 11 мая произошла остановка сердца. Ребенок, который раньше ел и ходил, после лечения в инфекционной больнице мог только лежать. В заключении указано, что смерть наступила от сепсиса. Врачам мы доверили жизнь и здоровье своего сына, но их бездействие и ошибки привели к его смерти, - сказал Ермек Нурбаев.

По словам отца ребенка, они не оставили это дело и написали заявление в администрацию президента РК, Министерство здравоохранения РК и Генеральную прокуратуру РК с просьбой рассмотреть данное дело.

Генпрокуратура, рассмотрев заявление, направила его для дальнейшего рассмотрения в МВД. В свою очередь МВД перенаправило его в департамент полиции Мангистауской области для рассмотрения заявления и открытия следствия. Департамент полиции региона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса оставил заявление без рассмотрения. Однако, при перенаправлении заявления МВД было указано о необходимости рассмотрения заявления и регистрации его в соответствующей базе, а также проведении расследования в соответствии с законодательством. Но, департамент полиции области без полного ознакомления с заявлением в части необходимости проведения расследования завершило рассмотрение заявления, - заявил отец погибшего ребенка.

Ермек Нурбаев выразил возмущение тем, что в связи с недавним массовым отравлением школьников в регионе, несмотря на отсутствие летальных исходов, следствие было открыто немедленно. При этом, несмотря на гибель ребенка, следственное производство по этому делу так и не начато.

Дополнительно хочу отметить, что родители учеников школы говорят правду по поводу лекарств. У нас тоже дважды просили доставить лекарство моему сыну. Первый раз просила лекарство лечащий врач моего ребенка, когда он находился в палате. А второй раз, когда мой ребенок находился в реанимационном отделении, директор детской областной больницы сказала, что необходимое лекарство в больнице закончилось и мне нужно его привезти. Когда я нашел лекарство в городе Астана и привез его в больницу, мне сказали, что мой ребенок скончался, - говорит отец ребенка.

Ермек Нурбаев сообщил, что по факту смерти ребенка управление здравоохранения Мангистауской области провело проверку.

В результате проверки несколько врачей и директор детской областной больницы, несмотря на смерть ребенка, были наказаны лишь дисциплинарным взысканием в виде выговора за халатное отношение к работе и несоблюдение законодательства. Департаментом комитета медицинского и фармацевтического контроля региона тоже проведена соответствующая проверка, по результатам которой в соответствии с частью 2-1 статьи 80 КоАП РК на должностное лицо наложен штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге). Таким образом, лечащий врач, допустивший смерть ребенка, оплатив в размере 92 300 тенге и получив выговор, продолжает работать дальше без каких-либо проверок на соответствие занимаемой должности и оценки тактики лечения моего сына, - возмутился Ермек Нурбаев.

Заключение проверки департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля региона.

Согласно результатам проверки, в управлении здравоохранения признали, что в больнице недооценили тяжесть состояния ребенка, поздно его госпитализировали и не скорректировали лечение.

Заключение проверки управления здравоохранения Мангистауской области.

Родители погибшего малыша опасаются, что уполномоченные органы не проведут проверку должным образом, а если и проведут, то она будет проведена недостаточно тщательно.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания в отношении руководителя областной многопрофильной детской больницы.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в управление здравоохранения региона и департамент полиции области.

В управлении здравоохранения региона заявили, что по данному случаю ребенок получал лечение в полном объёме, руководствуясь протоколами диагностики и лечения РК.

Были проведены телемедицины с республиканскими центрами, проведена коррекция лечения. Проведен разбор истории болезни как со стороны управления здравоохранения, так и со стороны комитета контроля качества лечения по Мангистауской области. Все заключения переданы законным представителям. Лечащий врач на момент проверки и сейчас находится в декретном отпуске, - заявил Аскар Махмутов, заместитель руководителя по координации медицинской помощи и охране здоровья матери и ребенка управления здравоохранения Мангистауской области.

В полиции региона сообщили, что начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником.