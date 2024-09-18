Мопед и автомобиль столкнулись в Актау

Авария с участием легкового автомобиля и мопеда произошла в Актау вчера, 17 сентября, в 26 микрорайоне. Комментарий по происшествию предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: instagram.com/911.aktau/

Как сообщается, ДТП произошло на Т-образном перекрестке рядом со зданием Мангистауской областной многопрофильной больницы. На фотографии очевидцев виден лежащий на дороге мопед и его водитель, который, по всей видимости, является работником службы доставки.

В региональном департаменте полиции сообщили – вызова с места происшествия не поступало.

Ранее Lada.kz публиковала материал о том, как пассажирка мопеда сбежала во время задержания водителя транспортного средства.

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