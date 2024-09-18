Пьяного дебошира осудили в Мангистау за избиение супружеской пары

Житель региона получил срок за дебош и нанесение физического вреда здоровью супружеской паре. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

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Дело рассматривалось Мангистауским районным судом. Приговор, опубликованный сегодня, 18 сентября, вынесен в августе текущего года и вступил в законную силу.

Инцидент произошел в селе Шетпе. По предоставленным данным, Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил легкий вред здоровью потерпевшим Е. и Ш.

Потерпевшие – супруги. Они не были знакомы с обидчиком. Между сторонами произошел словесный конфликт, в ходе которого осужденный нанес удар ногой женщине и рукой мужчине. Пара вызвала полицию, позже материалы дела передали в суд, - сообщили Lada.kz в пресс-службе облсуда.

Разбирательства велись по пункту 1 части 2 статьи 108-1 УК – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц».

Прокурор просил признать Т. виновным по предъявленному обвинению и назначить наказание в виде одного года ограничения свободы.

Потерпевшие в суде простили Т. и были за наказание, не связанное с лишением свободы.

Подсудимый вину признал полностью и также попросил не лишать его свободы.

Санкция части 2 статьи 108-1 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. При назначении наказания были учтены признание вины и чистосердечное раскаяние, а также совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в пресс-службе суда.

Т. признали виновным по вышеуказанной статье, ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

В соответствии со статьей 44 УК РК установлен пробационный контроль на весь назначенный срок с возложением исполнения обязанностей.

Приговор вступил в законную силу.

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